En Çok Kazandıran Meslekler Ortaya Çıktı! Zirveyi Kimse Tahmin Edemedi

ORTALAMANIN ALTINDA KALAN SEKTÖRLER

Ancak bazı sektörler, ortalamanın oldukça altında kalmaya devam ediyor. Bu sektörlerdeki ücretler ve artış oranları ise şu şekilde:

Eğitim: 1.010 dolar, artış %39,8

Bina inşaatı: 766 dolar, artış %42,8

Giyim eşyası üretimi: 738 dolar, artış %38

Perakende: 859 dolar, artış %48,1