En Çok Kazandıran Meslekler Ortaya Çıktı! Zirveyi Kimse Tahmin Edemedi
Son beş yıl içerisinde Türkiye’de en çok kazandıran meslekler belli oldu. Ücretler arası makas farları ortaya çıkarken ücret artış oranları, bazı meslek gruplarında yüzde 90’a yaklaştı. İşte en çok ve en az kazandıran meslekler…
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de çalışanların kazançlarını etkileyen sektörler arasında önemli farklılıklar gözlemleniyor. Temmuz 2024 itibarıyla 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama brüt ücreti 1.102 dolar (36.188 lira) olarak kaydedildi.
EN YÜKSEK ÜCRETLERİ SUNAN SEKTÖRLER
Hava yolu taşımacılığı, sektörde en yüksek ortalama ücreti sunarak ön plana çıkıyor. İşte en yüksek ücretleri veren sektörler:
Hava yolu taşımacılığı: 3.378 dolar
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı: 3.146 dolar
Kömür ve petrol imalatı: 2.888 dolar
Finansal hizmet faaliyetleri: 2.496 dolar
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri: 2.437 dolar
ÜCRET ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN SEKTÖRLER
Ücret artışlarının en fazla yaşandığı sektörler ise şöyle sıralanıyor:
Bilgi hizmet faaliyetleri: %111,4
Gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri: %90,7
İçecek imalatı: %79,6
Madencilik ve taş ocakçılığı: %76,1
Sigorta ve emeklilik fonları: %73,3
ORTALAMANIN ALTINDA KALAN SEKTÖRLER
Ancak bazı sektörler, ortalamanın oldukça altında kalmaya devam ediyor. Bu sektörlerdeki ücretler ve artış oranları ise şu şekilde:
Eğitim: 1.010 dolar, artış %39,8
Bina inşaatı: 766 dolar, artış %42,8
Giyim eşyası üretimi: 738 dolar, artış %38
Perakende: 859 dolar, artış %48,1