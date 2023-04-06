En çok kaza buralarda oldu: İşte İstanbul trafiğinin en tehlikeli noktaları
Açıklanan verilere göre 2023 yılının ilk 3 ayında ana yollarda trafiği etkileyen 3 bin 144 kaza meydana geldi. İstanbul'da meydana gelen kazaların 14'ünde ölüm, 1296 kazada da yaralılar vardı. Peki İstanbul'daki en tehlikeli noktalar neresi?
İstanbul'un kaza istatistikleri ortaya çıktı. Buna göre 2023 yılının ilk 3 ayında İstanbul'daki ana yollarda trafiği direkt etkileyen 3 bin 144 kaza meydana geldi. Radyo Trafik tarafından Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından alınan verilere göre İstanbul'da ocak, şubat ve mart aylarında İstanbul'da en çok kaza yaşanan noktalar da ortaya çıktı.
İstanbul'daki 3 bin 144 kazanın 14’ü ölümle sonuçlanırken bin 296 kazada ise yaralılar vardı.Kazalar aylara göre dağıtıldığında, yılın ilk üç ayında en çok kaza yapılan ayın ocak olduğu görüldü. Ocak ayında bin 182 kaza kayıtlara geçti. Bu kazaların 5’i ölümlü, 119’u ise yaralanmalı idi.
En az kaza yapılan ay ise şubat oldu. Toplam 831 kaza kaydedilen aydaki kazaların 5’i ölümlü, 77’si yaralanmalı oldu.
Mart ayında ise bin 131 kaza meydana geldi. Bu kazaların 4’ü ölümlü olarak verilere yansırken, 100 kazada ise yaralılar vardı.
EN ÇOK KAZA NEREDE OLDU?
Açıklanan verilere göre 2023 yılının ilk üç ayında en çok kaza yaşanan yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprüde 63 kaza kaydedildi.