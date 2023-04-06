En çok kaza buralarda oldu: İşte İstanbul trafiğinin en tehlikeli noktaları

İstanbul'daki 3 bin 144 kazanın 14’ü ölümle sonuçlanırken bin 296 kazada ise yaralılar vardı.Kazalar aylara göre dağıtıldığında, yılın ilk üç ayında en çok kaza yapılan ayın ocak olduğu görüldü. Ocak ayında bin 182 kaza kayıtlara geçti. Bu kazaların 5’i ölümlü, 119’u ise yaralanmalı idi.