En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir
Türkiye'de emeklilik yaşına gelmiş bireylerin en yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, en az emekliye sahip olan iller arasında dikkat çeken bir şehir bulunuyor.
Türkiye'de emeklilik yaşına gelmiş bireylerin en yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Yapılan son araştırmalar sonucunda en az emekliye sahip olan iller tespit edildi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.
EN FAZLA EMEKLİNİN YAŞADIĞI İL
Kaynak: AA