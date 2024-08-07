En Az Emekliye Sahip İller Belli Oldu! Listede Zirveye Oturan Şehir

Türkiye'de emeklilik yaşına gelmiş bireylerin en yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Yapılan son araştırmalar sonucunda en az emekliye sahip olan iller tespit edildi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

EN FAZLA EMEKLİNİN YAŞADIĞI İL

Kaynak: AA