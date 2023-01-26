Emre Olur hakkında yeniden yakalama kararı iddiası!
Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak tanınan ve dün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapılan duruşma sonrası tahliye edilen Emre Olur hakkında akşam saatlerinde tekrar yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.
'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen ve 8 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Ahmet Emre Olur dün görülen duruşmada tahliye edildi.
OdaTV'nin iddiasına göre, tahliye edildikten saatler sonra Olur hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada Emre Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak yurtdışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar vermişti.
Son Güncelleme:
Doğukan Çep'in adamı dört gün keşif yapmış, 'bak bakalım çıkacak mı?' Güncel 26 Ocak 2023 07:45
Meclis lokantasına zam geldi: Fiyatlar gündem oldu Güncel 26 Ocak 2023 07:25
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı Güncel 26 Ocak 2023 07:02
3 yaşındaki çocuğun öldüğü ortaya çıktı: Strep A bakterisi Meclis'te! Güncel 26 Ocak 2023 06:07