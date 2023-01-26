Emre Olur hakkında yeniden yakalama kararı iddiası!

'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen ve 8 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Ahmet Emre Olur dün görülen duruşmada tahliye edildi.

OdaTV'nin iddiasına göre, tahliye edildikten saatler sonra Olur hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada Emre Olur'un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak yurtdışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar vermişti.