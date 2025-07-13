Emniyetten Kaçak Parfüm Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen M.B. isimli şahsın kullandığı araç uygulama noktasında durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, 79 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA