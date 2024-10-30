Emniyetteki İşlemleri Tamamlandı: Ahmet Özer Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Güncelleme:

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında sabah saat 04.00 sıralarında evinde gözaltına alındı. Özer'in evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’ne geçiyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada olacağız. Esenyurtluların sandıkta gösterdiği iradesine sahip çıkacağız."

VATANDAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Savcılık makamında işlemleri devam ederken, vatandaşlar destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplanmaya başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yardımcılarının tamamı adliyede bekleyişini sürdürüyor.

CHP'den Meclis'e 'Ahmet Özer' ÖnergesiCHP'den Meclis'e 'Ahmet Özer' ÖnergesiSiyaset
Adalet Bakanı'ndan Ahmet Özer AçıklamasıAdalet Bakanı'ndan Ahmet Özer AçıklamasıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Özel Hastanede İhmal İddiası! Ameliyat Öncesi Serum Takıldı, Genç Kadın Fenalaşarak Hayatını Kaybetti Özel Hastanede İhmal İddiası! Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Çayı Böyle İçmek Kansere Neden Oluyor: Bilim İnsanları Açıkladı Çayı Böyle İçmek Kansere Neden Oluyor: Bilim İnsanları Açıkladı
Lokumcu Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı: Kararda Kalp Hastalığından Öldü Denildi Lokumcu Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Kanı Temizliyor, Doğurganlığı Arttırıyor: Mucizevi Besini Yiyen Bütün Hastalıklardan Kurtuluyor Kanı Temizliyor, Doğurganlığı Arttırıyor: Mucizevi Besini Yiyen Bütün Hastalıklardan Kurtuluyor