Emniyetteki İşlemleri Tamamlandı: Ahmet Özer Adliyeye Sevk Edildi

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında sabah saat 04.00 sıralarında evinde gözaltına alındı. Özer'in evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’ne geçiyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada olacağız. Esenyurtluların sandıkta gösterdiği iradesine sahip çıkacağız."

VATANDAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Savcılık makamında işlemleri devam ederken, vatandaşlar destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplanmaya başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yardımcılarının tamamı adliyede bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem