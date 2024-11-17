Emniyet ve MİT'ten Ortak Operasyon, İstanbul'da Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, terör örgütü PKK'nin Portekiz yapılanmasına aktif faaliyet gösterdiği belirtilen Serdar Tunagör yakalandı.

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Emniyet ve MİT'ten Ortak Operasyon, İstanbul'da Yakalandı

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

Emniyet ve MİT'ten Ortak Operasyon, İstanbul'da Yakalandı - Resim : 1

İSTANBUL'DA YAKALANIP TUTUKLANDI

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet ve MİT'ten Ortak Operasyon, İstanbul'da Yakalandı - Resim : 2

Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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