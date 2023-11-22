Emniyet uyardı: Bu linklere sakın tıklamayın!

Emniyet Genel Müdürlüğü, siber dolandırıcılık ile ilgili uyarılarda bulundu.

Emniyet uyardı: Bu linklere sakın tıklamayın!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vergi/icra borcu sorgulama ve ödeme içerikli sahte linklere dikkat. Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelebilecek asılsız içeriklere itibar etmeyin" uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda şunlara yer verildi:

"Kaynağını bilmediğiniz mesaj içeriklerinde 'ceza ödeme, ceza sorgulama' benzeri ifadelerle iletilen sahte bağlantılara karşı duyarlı olun. 'Vergi/icra borcunuz vardır, son ödeme günü' şeklinde ifadelerle panik ve endişe oluşturmayı amaçlayan asılsız içeriklere itibar etmeyin. Teyit edemediğiniz kaynaklardan gelen mesaj ve e-posta içeriklerindeki şüpheli bağlantılara tıklamayın. Bu ve benzeri işlemlerinizi ilgili kurumlara ait resmi uygulama ve internet sitelerini ya da e-Devlet hizmet kapısını kullanarak takip edin."

Paylaşımda ayrıca, vatandaşların, vergi veya icra borçlarını "turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu" üzerinden ödeyebilecekleri hatırlatıldı.

Emniyet uyardı: Bu linklere sakın tıklamayın! - Resim : 1

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