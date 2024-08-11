Emniyet Şeridinde Facia! Düğün Dönüşü Kazada Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emniyet şeridinde park halinde bulunan 35 ASU 585 plakalı kamyona, sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazanın, hafif ticari araçta bulunanların Ankara'da katıldıkları düğünden memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

KAZA ANI KAMERADA

Emniyet şeridinde meydana gelen katliam gibi kazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde hafif ticari aracın, düz yolda hafif hafif şerit değiştirerek park halindeki kamyona çarpması yer alıyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada ölenlerin Ahmet Karataş (40), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Aslıhan Karataş (1) olduğu belirlendi. Hafif ticari aracı kullanan Mahmut Karataş ile araçtaki Murat Karataş (2) ve Babacan Karataş (4) ise kazada ağır yaralandı.

Kaynak: Ajanslar