Emniyet Müdürü Boğulma Tehlikesi Geçirdi: Durumu Kritik
Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren Ordu Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy hastaneye kaldırıldı. Sarısoy'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ordu Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastanede tedavi altına alındı.
Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Celal Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA