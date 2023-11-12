Emniyet müdürü, belediye başkan adaylığı için istifa etti

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Emniyet müdürü, belediye başkan adaylığı için istifa etti

Polis Başmüfettişi iken 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri kararnamesi kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Köroğlu Kıraç, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde memleketi Kahramanmaraş'ın ilçesi Göksun'dan belediye başkan aday adayı olmak için istifa etti.

Kentte 4 yıldır görev yapan Kıraç, "Memleketim Göksun'dan belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmak için istifa ettim. Kendi memleketimde kendi insanlarımıza bilgilerimi ve tecrübelerimi orada hizmete dönüştürmek için aday adaylığı başvurusunda bulunacağım" dedi.

Kıraç sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, "Batman... Çok kıymetli dostlarım; Veda etmiyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ben sizleri unutmayacağım, haklarınızı helal edin, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Eski emniyet müdüründen Soylu'ya 'Polatlar' eleştirisi: Devlet suçluyla makamda değil emniyette görüşür Devlet suçluyla makamda değil emniyette görüşür
Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor
Özgür Özel'den Erdoğan'a "Anayasa" yanıtı: Bizde AYM’yi zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok "Bizde AYM’yi zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok"
Hasadı Türkiye'de çokça yapılıyor! 1 tanesi bile beyne direkt etki ediyormuş Hasadı Türkiye'de çokça yapılıyor! 1 tanesi bile beyne direkt etki ediyormuş
Ekrem İmamoğlu'na taş atan saldırganların yargılanması yarın başlıyor Ekrem İmamoğlu'na taş atan saldırganların yargılanması yarın başlıyor
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: Kentsel dönüşüm yasası ile dönüşümün önündeki sorunları çözemeyiz Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: Kentsel dönüşüm yasası ile dönüşümün önündeki sorunları çözemeyiz
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, aldığı hisseleri açıklayıp yatırımcıya seslendi: 'Uçuşa hazırlanın' İslam Memiş, aldığı hisseleri açıklayıp yatırımcıya seslendi: 'Uçuşa hazırlanın'
Kâr makinesi şirketler ortaya çıktı: İşte Borsa'nın en çok kazandıranları! Kâr makinesi şirketler ortaya çıktı: İşte Borsa'nın en çok kazandıranları!
İzmir anketinde AKP'li isimlere büyük sürpriz: Rakibine 10 puan fark attı! İzmir anketinde AKP'li isimlere büyük sürpriz: Rakibine 10 puan fark attı!
Dilan Polat'ı bu sözleri yakmış: İşte MASAK'ın radarına takılan o ifadeler! Dilan Polat'ı bu sözleri yakmış: İşte MASAK'ın radarına takılan o ifadeler!
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: 18 ile yağmur çok şiddetli geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: 18 ile yağmur çok şiddetli geliyor!