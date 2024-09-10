Emniyet: Çocukların Ve Gençlerin Güvenliği Için 7/24 Sahada

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevreleri ile servis araçları denetleniyor.

Söz konusu uygulama Erzincan’da Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından toplam 11 ekip 41 personelle gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 389 şahıs sorgulandı. 12 servis aracı, 7 kahvehane, 25 büfe- iddia bayi, 43 park ve bahçe, 6 internet salonu, 2 Playstation salonu kontrol edildi.

Yapılan uygulama kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce “Öğrencilerimizin güvenliği için denetimlerimiz devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA