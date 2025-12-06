Emlakçı Dehşet Saçtı! Markette 'Komisyon' Cinayeti

İstanbul'da, iddiaya göre Erdal Gobul'un evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmemesi bahanesiyle Gobul'un 21 yaşındaki oğlu Furkan Gobul'u çalıştığı markette silahla başından vurdu. Ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Emlakçı Dehşet Saçtı! Markette 'Komisyon' Cinayeti
İstanbul'da 3 Aralık'ta kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdal Gobul ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdal Gobul'u aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul ise komisyonu ödediğini söyledi.

Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi.

Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Gobul'un oğlu Furkan'a (21) ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Gobul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ARANIYOR

Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü.

Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan'a ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

