Emlak İlanları İçin Doğrulama Logosu! Yeni Dönem 15 Eylül'de Başlıyor

Emlak piyasasındaki spekülasyonların önüne geçmek için 15 Eylül’den itibaren doğrulanan emlak ilanları bir logo ile belirtilecek. Aynı taşınmaz için tek tıkla birden fazla emlakçının fiyatına ulaşılacak.

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Emlak İlanları İçin Doğrulama Logosu! Yeni Dönem 15 Eylül'de Başlıyor

Artan enflasyon nedeniyle emlak fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş devam ederken emlak piyasasındaki spekülasyonların önüne geçmek için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidilmiş, internet ortamındaki emlak ilanlarına kimlik ve yetki doğrulamasına ilişkin yükümlülük 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda ilk aşamada, taşınmaz ilanı vermek isteyen kişi ve şirketlerin kimlik doğrulamaları Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlandı.

ÇALIŞMALAR 15 EYLÜL'DE BİTİYOR

Milliyet'in haberine göre, sistemde ikinci faza geçiş için Ticaret Bakanlığı ile ilan platformları ve sektör temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. İlan doğrulama sisteminde ikinci faza geçiş için teknik çalışmalar, 15 Eylül’e kadar tamamlanacak. 15 Eylül’den 31 Aralık’a kadar doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak ancak doğrulama yapılan ilanlarda bu yönde bir logo ve ibareye yer verilecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.

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