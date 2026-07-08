Emine Erdoğan'dan Lider Eşleriyle Toplantıda Teknoloji Şirketlerine Çağrı: 'Algoritmaların Kara Kutusu Açılmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik' başlıklı toplantıda konuşan Emine Erdoğan, teknoloji şirketlerine şeffaflık çağrısı yaparak çocukların dijital dünyada korunması için ortak adım atılması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Lider Eşleriyle Toplantıda Teknoloji Şirketlerine Çağrı: 'Algoritmaların Kara Kutusu Açılmalı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temasıyla düzenlenen toplantıda dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, dijital çağın sunduğu fırsatların yanında önemli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Çocukların yalnızca ekranı izlemediğini, ekranların da çocukları izlediğini belirten Erdoğan, algoritmaların çocukların düşünce dünyasını ve davranışlarını şekillendiren güçlü araçlara dönüştüğünü söyledi.

Emine Erdoğan'dan Lider Eşleriyle Toplantıda Teknoloji Şirketlerine Çağrı: 'Algoritmaların Kara Kutusu Açılmalı' - Resim : 1

'ALGORİTMALARIN KARA KUTUSU AÇILMALI'

Çocuk güvenliğinin teknoloji platformlarına sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın temel ilkelerinden biri olması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital ortamda neye ve ne kadar maruz kalacağının yalnızca teknoloji şirketlerinin kararlarına bırakılamayacağını belirten Erdoğan, devletlerin dijital çağda çocukları koruyacak insan merkezli politikalar geliştirme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİ HATIRLATTI

Türkiye'nin bu alanda çeşitli adımlar attığını ifade eden Emine Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uluslararası düzeyde önemli bir girişim olduğunu, ayrıca 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Emine Erdoğan'dan Lider Eşleriyle Toplantıda Teknoloji Şirketlerine Çağrı: 'Algoritmaların Kara Kutusu Açılmalı' - Resim : 2

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, konuklarını öğle yemeğinde ağırladı. Lider eşlerine Türk mutfağının seçkin örnekleri ikram edilirken, geleneksel el sanatları ve Türk dokuma kültürünü yansıtan eserlerin yer aldığı koleksiyon da tanıtıldı. Program, aile fotoğrafı çekiminin ardından lider eşlerinin uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Emine Erdoğan NATO
Son Güncelleme:
Adli Rapor Çıktı: Ece İrtem'in Ölüm Nedeni Belli Oldu Ece İrtem'in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara'yla Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara'yla Görüştü
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Kameralar Bu Kez Onlara Döndü: Külliye'nin Patili Dostları Lokum ve Akkız Dünya Basınının Markajında Külliye'nin Patili Dostları Lokum ve Akkız Dünya Basınının Markajında
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu İzlanda Başbakanı Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Gündem Oldu
CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi
Ankara'dan Dünyaya Tarihi Bildiri: NATO'dan 50 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma ve 5. Madde Resti NATO'dan 50 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma ve 5. Madde Resti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi: Trump İşareti Vermişti Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten F-35 Değerlendirmesi