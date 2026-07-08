Emine Erdoğan'dan Lider Eşleriyle Toplantıda Teknoloji Şirketlerine Çağrı: 'Algoritmaların Kara Kutusu Açılmalı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temasıyla düzenlenen toplantıda dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, dijital çağın sunduğu fırsatların yanında önemli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Çocukların yalnızca ekranı izlemediğini, ekranların da çocukları izlediğini belirten Erdoğan, algoritmaların çocukların düşünce dünyasını ve davranışlarını şekillendiren güçlü araçlara dönüştüğünü söyledi.

'ALGORİTMALARIN KARA KUTUSU AÇILMALI'

Çocuk güvenliğinin teknoloji platformlarına sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın temel ilkelerinden biri olması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital ortamda neye ve ne kadar maruz kalacağının yalnızca teknoloji şirketlerinin kararlarına bırakılamayacağını belirten Erdoğan, devletlerin dijital çağda çocukları koruyacak insan merkezli politikalar geliştirme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİ HATIRLATTI

Türkiye'nin bu alanda çeşitli adımlar attığını ifade eden Emine Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uluslararası düzeyde önemli bir girişim olduğunu, ayrıca 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, konuklarını öğle yemeğinde ağırladı. Lider eşlerine Türk mutfağının seçkin örnekleri ikram edilirken, geleneksel el sanatları ve Türk dokuma kültürünü yansıtan eserlerin yer aldığı koleksiyon da tanıtıldı. Program, aile fotoğrafı çekiminin ardından lider eşlerinin uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA