Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın Eşi Nilden Bektaş Erhürman İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a, eşi Nilden Bektaş Erhürman eşlik etti. Emine Erdoğan, Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi’nde Nilden Bektaş Erhürman’ı ağırladı.

‘GÖNÜL BİRLİĞİNİ PEKİŞTİRİYORUZ’

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

