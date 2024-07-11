Emeklinin Gözü Kulağı Bu Haberde! Kritik Zirveye Geri Sayım... Masada Hangi Rakamlar Var?

İktidar emekli maaş zammı gündemiyle Beştepe'de bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yer alacağı toplantıdan çıkacak kritik karar için geri sayım başladı. En düşük emekli maaşı için 12.000 ve 12.500 TL rakamları gündemde.

Emeklinin Gözü Kulağı Bu Haberde! Kritik Zirveye Geri Sayım... Masada Hangi Rakamlar Var?

Emeklinin gözü kulağı bugün Beştepe'de olacak. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili bir toplantı yapılacağını bildirmişti.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşlarına zam için bugün bir araya gelecek. Toplantı bugün saat 15.30'da başlayacak.

2 İHTİMAL

En düşük emekli maaşı üzerinden yapılan çalışmalar sürerken yeni rakamın 12.000 TL veya 12.500 TL olabileceği gündeme geldi. Bugünkü toplantıyla beraber alınacak kararın TBMM'de görüşülmeye devam eden torba yasaya eklenmesi veya ayrı bir teklif olarak sunulacağı belirtildi.

Öte yandan seyyanen zammın mümkün olmadığı belirtildi. En düşük emekli maaşında belirli bir rakamın ve asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

AKP'li kaynakların en düşük emekli maaşı düzenlemesini 17 Temmuz'a dek yetiştirmek istediği, ayrıca teklifin en geç önümüzdeki hafta yasalaşabileceği öğrenildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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