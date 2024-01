Emeklilerden Kartal'da eylem: 'Bir milletvekilinin maaşı 22 emeklinin maaşına eşit'

Birleşik Emekliler Sendikası çağrısıyla Kartal Meydanında bir eylem gerçekleştirdi.

Eyleme; EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, Tüm Emekliler 2021 Sendikası Yönetim Kurulu Yavuz Kaya Ve Beykoz Şube Yönetimi, Kartal Belediye Başkan Adayı Neşe Büklü Çokyiğit, Kartal ADD Şube Yöneticisi Cem Arıkan, CHP Kartal Kadın Kolları, CHP Kartal Emekli Komisyonu, Kartal Dem Parti İlçe Yönetimi, Kartal Sadet Partisi İlçe Yönetimi, TKP Emekliler, 27.Dönem Milletvekili Musa Piroğlu, Kartal Kent Konseyi Ve Kadın Meclisi, Kartal Emek Partisi Başkanı ve İlçe Örgütü, Emekli Sen Kartal Şube Yönetimi, Kartal Hasat Sanat Atölyesi, Çekset Sanat Merkezi, Gebze Emekliler Derneği Cafer Subaşı, UİDDER, Aşkale Federasyonu, Ardahan Dernekleri katılım sağladı.

Basın açıklamasını okuyan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle, “İktidarın yanlış politikalarının bedelini biz emekliler ödemeyeceğiz” diyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK 16.2 Milyon Emeklinin maaş artışlarında direk belirleyici olan enflasyon oranlarını 3 ocakta açıkladı. Her zamanki gibi TÜİK in baskılanmış ve siyasi talimatla açıklanan enflasyon verileri biz emeklileri yanıltmadı ve bizleri yok saydı. TÜİK enflasyon verilerini belirlerken ekmek, peynir, et, zeytinyağı gibi günlük zorunlu tüketim ürünleri ve ev kiraları gibi enflasyonu en fazla etkileyen enflasyon yüzdelik katılım oranın düşük gösterilmesi ile 6 aylık enflasyon oranı %37.57 olarak açıklandı. Bu oran gerçeği yansıtmadığı gibi maalesef her geçen gün emeklileri daha derin bir yoksulluğa mahkum etmektedir.

Ülkemizde emekliler ekmeği aynı fiyata alırken maalesef emekliler sgk, bağkur ve memur emeklileri olarak ayrıştırılarak memur emeklisine %50 artış öngörülürken sgk ve bağkur emeklisine % 37,57’lik bir artış öngörülmektedir.

"BİR VEKİLİN MAAŞI 22 EMEKLİNİN MAAŞINA DENK"

Bu artışlara göre %50’lik artışlardan faydalanacak olan milletvekilliği devam eden ve emekli olanların aylık maaşları ortalama 220.000TL olacak. Ülkemizde yoksulluk sınırının 50.000TL açlık sınırının 16.000TL olduğu asgari ücretin 17.002TL olduğu günümüzde emekliye reva görülen ortalama zamlı 10.500TL’lik maaş emekliye yaşamayın ölün demektir. Emekliye verilecek sadaka ücretini mecliste onaylayacak seçtiğimiz 300 emekli vekilin her birinin aylık maaşı ortalama 22 emekli maaşına denk gelmektedir. Emeklilere reva görülen asgari ücretin çok altında bir maaş Anayasal bir suçtur. Asgari ücretin isminden de anlaşılacağı gibi en düşük taban ücrettir. Bu rakamın altında bir ücreti 16.2 milyon emekli olarak kabul etmiyoruz.

Bizler biliyoruz ki emeklilerin her geçen yıl daha yoksullaşmasının nedeni enflasyon değil siyasi iktidarın uyguladığı politika sebep, sonucu ise enflasyondur. Yaklaşık 21 yıldır her geçen yıl emeklilerin alım gücünün daha düştüğü geçmişte bir emekli maaşı ile 4 kişilik bir aile yaşamını idame ettirirken günümüzde 3 emekli maaşı giren bir evde 4 kişilik bir aile geçinememektedir. AKP den önce emeklinin alım gücü vardı. Biz emekliler sadaka değil yıllarca çalışarak peşin ödediğimiz vergilerimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. seçtiklerimizin zenginleşmesini değil toplumun refah payının artmasını istiyoruz.”

Lüle emekliler olarak taleplerini ise şöyle açıkladı:

1-En düşük emekli aylığının taban ücretinin (kök maaşının) 17.002TL’ye yükseltilmesi. Cumhurbaşkanı bütçesine yapılan % 85’lik artışın aynı oranda ayrımsız bütün emeklilere yapılması

2-Sağlıkta katkı payının kaldırılması

3-İki bayram verilen ikramiyenin asgari ücret oranına yükseltilmesi

4-Emekli sendikaları ile görüşülerek emekli ücretlerinin toplu sözleşmeyle belirlenmesi