Emekliler Bayram İkramiyesine İsyan Etti: 'Onlar Bu Parayı Bahşiş Veriyor, Biz Sürünüyoruz!'

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan 15,74 zammın ardından, emeklilere Ramazan bayramı dolayısıyla verilecek olan emekli ikramiyesi, bin liralık artış yapılarak 4 bin lira olarak belirlendi. Silivri'de mikrofon uzatılan emekliler, 4 bin liralık ikramiyeyi değerlendirdi.

'ONLAR O PARAYI BAHŞİŞ VERİYORLAR'

Bir vatandaş emekli ikramiyesi olan 4 bin lira için, "Onlar o parayı bahşiş veriyorlar" diyerek, "Bir yemek yemek artık lüks oldu. Milletin emeklisi gelip memleketimizde geziyor, biz korkuyoruz kahveye çıkmaya. Tayyip başkan artık emeklileri gözden çıkarmış. Nasılsa seçim yok, birşey yok, verdiğimle yetinin diyor." şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş ise, "Paraları yokmuş. Vallahi, Türkiye'nin durumu iyi değil. Türk milleti bunu hak etmiyor" ifadesini kullandı.

'İFTARI ZOR AÇIYORUZ'

82 yaşındaki bir vatandaş ise "Bakıyoruz, bakıyoruz, alamıyoruz bir şey. Mübarek günde biz iftarı zor açıyoruz" dedi. Bir diğer emekli de bayramda çocuğuna ve torunlarına hediye almak istediğini ancak ekonomik olarak zorlandığını ifade ederek, "Gönlüm istiyor ki bir şeyler alayım. Onlar bize bir şeyler veriyorlar, utanıyoruz alırken. Üzülüyorum, kendi vatanımda bu şekilde yaşamak istemiyorum, güzel yaşamak istiyorum. Birazcık bizi de düşünsünler diyorum, bilmem düşünülür müyüz? İnşallah düşünülürüz" şeklinde konuştu.

'BİZ İKRAMİYE İSTEMİYORUZ'

Emekli olmakla birlikte çalışmak zorunda olduğunu aktaran bir vatandaş, sakatlık sebebiyle 1 aydır çalışamadığını, şimdi de iş bulamadığını söyleyerek durumunu, "Kiram, bütün faturalarım kaldı, zaten kartlarımız da kapalı. Oturuyoruz burada. İş arıyoruz, o da yok. Çocuklara gelecek veremiyoruz, sadece elimizden geldiği kadar okumaları için uğraşıyoruz ama ileride ne kadar okutacağız onu da bilmiyoruz. Sürünüyoruz açıkçası biz" ifadeleriyle anlattı. Aynı vatandaş beklentisini ise, "Biz emekli maaşı artsın, asgari düzeyde sabitlensin istiyoruz. Biz ikramiye istemiyoruz. Ülkede adaletli bir gelir dağılımı olsun. Biri çok yerken, öbürü aç kalmasın" şeklinde belirtti.

Kaynak: ANKA