Emekliler Açlıkla Mücadele Ediyor! 10 Yıl Önce Asgari Ücretin 2 Buçuk Katı Alıyordu; Emekliler Yılında Asgari Ücretin Altında Kaldı

Emekliler yılında emekliler açlıkla mücadele ediyor. İzmir’de işçi ve emekli örgütlerinin ekonomik koşulları protesto ettiği eyleme katılan emekliler, aldıkları maaşlarla geçinemediklerinden, ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından yakındı.

'BİZ BİTTİK, AÇIZ'

Çok kötü günler yaşadıklarını ifade eden Pakize Namdar, "Pazara, çarşıya çıkamıyoruz. Artık hiçbir şeye, yiyeceğe ulaşamıyoruz. Bakın bir karnabaharı ikiye bölüp de satıyor esnaf artık çünkü biz tek bir karnabaharı alamıyoruz. Yakın tarihe kadar o karnabahar 10 lira, 20 lirayken 120 lira olmuş. Peki bu emeklilere ne verilmiş? Emekliler artık yaşamıyor, aç. Ekmeğe, yiyeceğe ulaşamıyor. Artık yeter. Bu kadar emekliyi yok sayamazlar. Biz bittik, açız. Ben Atatürk Mahallesi'nde oturuyorum. 20 bin liradan aşağı kira yok. Peki emekli? 12 bin liraya mahkum. Ne yapacak, sokakta mı yaşayacak? Ben emekli olduğum zaman aldığım yıpranma parasıyla bir ev aldım. Şimdi bir araba alamazsın. Aldığımız maaş tek maaş da olsa aileyi geçindirebilecek durumdaydı ama şimdi evde herkes emekli olsa, üç kişi emekli olsa yine geçinemez. Mümkün değil. Hele hele kiracıysa asla geçinemez" dedi.

'YAŞAMIMIZI İDAME ETTİRMEYE YETECEK KADAR BİR ÜCRET DEĞİL'

Emekli Yavuz Karagöz ise 10 yıldır emekli olduğunu belirterek "Emekliler olarak yaşayamıyoruz çünkü bize layık görülen ücret yaşamımızı idame ettirmeye yetecek kadar bir ücret değil. Bugün ortalama Türkiye'deki emekli maaşlarına baktığımızda, dul yetimleri çıkardığımızda ortalaması 14 bin 500 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Dul yetimleri de dahil edersek bu rakam yaklaşık 11 bin civarında ortalama bir maaşa tekabül ediyor. Emekliler bununla yaşamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİ MAAŞIM ASGARİ ÜCRETİN İKİ BUÇUK KATIYDI, BUGÜN ALTINDA'

İlk emekli olduğu günden bu yana çok şeyin değiştiğini belirten Karagöz, "10 yılda çok şey değişti. O günkü emekli maaşım asgari ücretin yaklaşık iki buçuk katıydı, bugün asgari ücretin altında. Şu anda altın hesabı yapıyor iktidardakiler de, muhalefettekiler de. Ben yedi tane çeyrek altın kaybetmişim. Bu kadar fakirleşmişim, bu kadar fakirliğin karşısında nasıl yaşanırsa emekliler öyle yaşıyor" şeklinde konuştu.

'EMEKİLER VE ASGARİ ÜCRETLİLER YOK SAYILIYOR'

Karagöz, emekli olarak beklentilerini "Bugüne kadar her birimiz 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl çalışıp devlete hem vergi ödedik hem sosyal güvenlik primi ödedik. Bundan dolayı da bugünlerde insanca yaşayabileceğimiz koşulların oluşması için verdiğimiz primlerin karşılığında hakkımız olanı istiyoruz. Şu anda bir bütçe maratonu süreci başladı. Bu bütçe maratonu sürecinde emekliler ve asgari ücretliler yok sayılıyor. Özellikle de emekliler yok sayılıyor. Çünkü emeklileri 'nasıl olsa ne verirsek onu kabul eder' anlayışından kaynaklı olarak bu yoksa saymaya karşı bu bütçenin emekli bütçesi olabilmesi için, alanlarda sokaklarda herkesi bu mücadeleye davet ediyoruz" şeklinde dile getirdi.

'2007'DE 11 TANE ÇEYREK ALTIN ALIYORDUM'

Orhan Saygınar ise "2007'de emekli olduğumda 11 tane çeyrek altın alıyordum şu anda 3 tane alamıyorum. Bu, her geçen zaman içeresinde maaşlarımızın eridiğinin somut göstergesidir" dedi.

'BU DÜZEN MUTLAKA DEĞİŞMELİ'

İrfan İnceboz da 30 yıldır emekli olduğunu belirterek "17 bin lira emekli maaşı alıyorum. Bununla geçinilmez. Bu böyle yürümez, bu düzen mutlaka değişmeli. Başka çaresi yok. Bir çorba içiyorsun 150 lira. Geçen gün içtim 175 lira. Bir berberde tıraş oluyorsun, 200 lira istiyor. Bizim zaten başımızda dört tane saçımız var. Bu olmaz ki hiçbir şey mantıklı değil. Hiçbir şeyin anlamı, mantığı yok. İşimiz çok zor ama birleşe birleşe mutlaka bir gün bu iktidarı alaşağı edeceğiz. Başka çıkar yol yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA