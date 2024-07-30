Emekli Yargıtay Üyesi'nden TÜİK’e Enflasyon Davası: Geçinemiyorum

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Emekli Seyfettin Çilesiz, TÜİK’in açıkladığı düşük enflasyon verileri nedeniyle geçinemediğini belirtti. Çilesiz, TÜİK’ten enflasyon verilerinin düzeltmesini talep etti.

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Emekli Yargıtay Üyesi'nden TÜİK’e Enflasyon Davası: Geçinemiyorum

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı düşük enflasyon verilerine ilişkin tartışmalar sürerken Emekli Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, geçinemediğini belirterek dava açtı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; çarşıya, pazara, markete uymayan resmi enflasyon verileri nedeniyle emekli aylığına düşük zam yapıldığı için maaşının eridiğini belirten Çilesiz, TÜİK’ten enflasyon verilerinin düzeltmesini talep etti.

Çilesiz’in başvuru dilekçesini TÜİK’e ileten Avukat Ali Erdem Gündoğan, 30 gün içinde yanıt verilmemesi halinde TÜİK’e dava açacaklarını ifade etti.

Dilekçeyi hazırlayan Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan 2015 yılında emekli olan müvekkili Seyfettin Çilesiz’in aylığının, TÜİK’in enflasyonu çok düşük hesaplaması nedeniyle azaldığını belirtti.

Müvekkilinin bu ücretlerle geçinemez hale geldiğini ifade eden Gündoğan, “Yüksek yargı üyesi bile TÜİK tarafından bu hale düşürüldüyse diğer emeklilerin halini siz düşünün” dedi.

“TÜİK enflasyonu düzeltmez ya da 30 gün içerisinde yanıt vermezse idare mahkemesine dava açacağız” ifadelerini kullanan Gündoğan, “TÜİK’e menfaati olan herkes dava açabilir” diye ekledi.

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