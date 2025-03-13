Emekli Vatandaştan Sandık Mesajı: Ölmeyeceğiz, Bunun Hesabını Soracağız

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte otogarlarda da hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar uygun fiyatla ulaşımın yolunu bulmaya çalışırken, emekli bir vatandaş ise ekonominin geldiği vaziyete isyan etti. Emeklilerin yok sayıldığını belirten emekli, “Gözümüze bakıyorlar bir an önce ölüp gidelim de, maaşları ödemesinler. Ama ölmeyeceğiz, sandıkta da biz bunun hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

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Bayrama yaklaşık 2 hafta olmasına rağmen memleketlerine ya da tatile gitmeyi düşünen vatandaşlar şimdiden uygun bilet almanın derdine düştü. Bayram yaklaştıkça biletlerle zam gelirken, bugün alınacak biletle bayram zamanı alınacak biletlerin arasında yüzde 40-50’lik fark oluşacak.

İstanbul’da şehirlerarası ulaşımın önemli noktalarından biri olan Esenler Otogarı’nda vatandaşlar kendilerine uzatılan mikrofona konuştu. Emekli maaşlarına yapılan düşük zam ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde bin liralık yükseliş yapılması da vatandaşların gündemindeydi.

‘TORUNLARIMA BİRER AYAKKABI ALMAYAYIM MI?’

3 tane torunu olduğunu belirten bir emekli, “Ben bu çocuklara birer çift ayakkabı yapamam mı, yapmayayım mı yani bayramda? Birer ayakkabılarını bari almayayım mı? Benim babam tek çalışırdı, biz ne pikniğimizden kalırdık ne denizimizden, ne kurbanımızdan. Hiç hatırlamıyorum benim babamın kurban kesmediği zamanı. Biz komşumuza küçük altın takardık eskiden. Şimdi, kaynımın çocuğu evlenecek, kara kara düşünüyorum 'bir küçük altın nasıl takacağız acaba?'. Koskocaman en büyük amca, bir küçük altın takmasın mı yeğenine?" ifadeleriyle emeklinin yaşadığı sıkıntıları ifade etti.

Emekli Vatandaştan Sandık Mesajı: Ölmeyeceğiz, Bunun Hesabını Soracağız - Resim : 1

‘ÖLMEYECEĞİZ, SANDIKTA HESABINI SORACAĞIZ’

Sözlerine devam eden emekli, “Bu kadar alçalttılar milleti” derken, emeklinin yok sayıldığını belirterek “Gözümüze bakıyorlar bir an önce ölüp gidelim de, maaşları ödemesinler. Ama ölmeyeceğiz, sandıkta da biz bunun hesabını soracağız sonuna kadar. O sandık er geç gelecek” ifadeleriyle hükümetin politikalarına sandıkta tepkilerini göstereceklerini ifade etti.

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Kaynak: ANKA

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