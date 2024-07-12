Emekli Öğretmenin Acı Ölümü: Yüzerken Epilepsi Nöbeti Geçirmiş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde babasıyla birlikte denizde yüzerken kaybolan emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Talihsiz öğretmenin, denizde yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kaybolduğu belirtildi.

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Emekli Öğretmenin Acı Ölümü: Yüzerken Epilepsi Nöbeti Geçirmiş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde babası ile birlikte denizde yüzerken kaybolan emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın (54) 3 gün sonra 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilinde cansız bedeni bulundu.

DENİZDE EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ

İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Banu Şafak Tutar, birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile birlikte, tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise geldi. 9 Temmuz günü denize giren Tutar, iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu.

14 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Tutar’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla koylar arandı. Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilinde kayalıklarda Tutar’ın cansız bedenine ulaştı. Tutar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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