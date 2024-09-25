Emekli Öğretmene Milyonluk Telefon Dolandırıcılığı

Olay, dün sabah saatlerinde Bakırköy Florya'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre 77 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Aşıcı'yı telefonla arayan dolandırıcılar, ‘bir operasyonda adınız geçiyor, 33 kişi sizinle birlikte mağdur, kimlik bilgileriniz her yerde var. Ziynet eşyalarınızı banka kasanızdan alıp bize verin sayıp geri vereceğiz' diyen şahıslar tarafından dolandırıldı.

Emekli öğretmen Aşıcı, 1 saatten fazla süreyle kendisini kandıran şahıslarla telefonda konuştu. Evinin yakınındaki bankanın kasasından piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 53 ata lira altınını alan kadın, yine telefonla kendisini yönlendirilen ve ticari taksiyle olay yerine gelen şahıslara altınlarını teslim etti. Dolandırıcılar talihsiz kadına ‘altınları geri getireceğiz' derken, kadın ise olaydan sonra evine döndü. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aşıcı, polise giderek şikayetçi oldu.

“HABER VERİRSENİZ ÇOCUKLARINIZ TEHLİKEYE GİRECEK”

Yaşanan olayları anlatan Aşıcı, “Öğlen saatlerine doğru beni birisi arayarak, ‘sizin bilgilerinizi almışlar, şimdi biz onun araştırmasını yapıyoruz ben başkomiserim isterseniz beni 155'i arayarak sorabilirsiniz daha sonra savcımla da konuşacaksınız' dedi. Beni ikna etti. 'Bilgilerinizi alıp bütün bankalara vermişler' diyerek bana cep telefonundan bir fotoğraf gösterdi 'bunlar dolandırıyorlar' dedi. Bu olayla ilgili 33 kişi mağdur durumda diyerek ‘çok mağdur durumda kalacaksınız' dedi. Ben çocuklarıma haber vereyim dediğimde ise ‘biz operasyon yapıyoruz haber verirseniz çocuğunuz tehlikeye girecek biz dosyanızı kapatacağız' dedi. Nasıl olur dediğimde ise Bakırköy Savcısı da burada dedi. Ben hiç inanmadım ama yine de inandım” dedi.

KASADAKİ ALTINLARDAN HABERDARLARDI

Kadının zıynet eşyalarını bankadaki kasaya koyduğundan haberleri olan dolandırıcılar, kadını tek başına altınları almaya bankaya gitmeye ve kimseye bir şey anlatmamaya ikna etti.

KIYAFETİNİN RENGİNE KADAR TARİF ETTİLER

Dolandırıcı şebekesi tarafından adım adım takip edilen Aşıcı, kıyafet renginin bile telefonda söylediğini belirtti. Kendisini takip eden dolandırıcıların telefonda giydiği kıyafetin rengini de söylediğini ifade eden mağdur, “Buradan yoldan yürüttü. 'Biz sizi uydudan görüyoruz. Özellikle üstünde kırmızı bir şey var. Biz sinyali almak için bir aşağıya inip bir yukarı çıkacaksınız. Oraya birisi gelecek sizden teslim alacak altınları' dediler. Siyah maske takan bir delikanlı geldi. Ben biraz problem yapınca çocuk kaçtı. O telefondaki adam 'yürü sağa dönün oraya gidin durun' dedi. Çocuk geldi acele ile benim altınlarımı aldı. '10 dakika sonra getireceğiz altınları' diyerek uzaklaştı” sözleriyle dolandırılma anını anlattı.

“SEVİM HANIM DOLANDIRILIYORSUN”

Sözlerine devam eden dolandırıcılık mağduru, “Ben bekledim bekledim gelmedi komşular görmüşler bağırmışlar ‘Sevim hanım dolandırılıyorsun' diye ben duymamışım. Bir komşu geçti buradan 'Sevim hanım sen dolandırıldın' dedi. Siz kapının önünde bekleyin dediler. Ben evin önüne gidip gelen giden olmayınca karakola gittim. Karakolda da oğluma haber verdim. O kadar sözde haber dinliyorum. Örnekleri izliyorum. Yine de inandım. Benim durumuma düşmesin kimse çok açık göz olsunlar uyanık olsunlar haberleri takip etsinler. Ben polislerimize, güveniyorum. Hükümetimize güveniyorum, hakimlerimize adalete güveniyorum” dedi.

TİCARİ TAKSİYLE GELİP DOLANDIRDILAR

Mağdur kadının oğlu Mustafa Uğur Ataç ise yaşananları anlatarak, "Ben iş yerindeyim dolandırıldım dedi karakola yanına geldim. Kameraları tek tek inceledim. 34 TJD 04 plakalı bir taksi onları bekliyor. Onları bırakıyor. Bekliyor. Altınları alıp tekrar aynı taksiyle gidiyorlar. Zaten tam karakolun önünden geçiyorlar. Böyle bir olay kimsenin başına gelmesin herkes dikkatli olsun. Bunlar namert insanların birikimine göz diken insanlar. Hırsızlık dolandırıcılık yaparak para kazanmaya çalışan insanlar. Buna bir önlem alınsın. Herkesin bilgileri her yerde geziyor. Teyzemin çocuklarına kadar isimlerini söylemişler. Kandırıyorlar insanları. Hükümetimize polisimize güveniyoruz. İnşallah adaletimize teslim ederler” şeklinde konuştu.

DOLANDIRILMA ANI KAMERADA

Yaşanan olay anları ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yüzleri cerrahi maskeli dolandırıcıların taksiyle sokağa gelmesi. Kadının elinde altınlarla sokakta yürümesi dolandırıcılara altınları vermesi yer aldı.

Kaynak: İHA