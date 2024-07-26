Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da yalnız yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen evinde ölü bulundu. Daireden yayılan kötü koku ile ortaya çıkan ölümde 'elektrik kaçağı' şüphesi üzerinde duruluyor.

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Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin 3 bloğundan son günlerde ağır bir koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu site yönetimine bildirildi. Site yöneticisi ve görevlinin kokunun kaynağını tespit ederek daire sahibine ulaşamaması üzerine ihbarda bulundu. Site yöneticisi ve çalışanın yaklaşık 5 gündür isminin Niyazi Yerli (70) olduğu öğrenilen daire sahibini görmediklerini belirtmeleri üzerine adrese çilingir çağrıldı.

ELEKTRİK KAÇAĞI ŞÜPHESİ

Kapının çilingir ile açılmasının ardından daireye giren polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri şahsın salonda yüzü koyun yatar vaziyette ve çürümeye yüz tutmuş cesedi ile karşılaştı. Yerlinin cansız bedeninin bir kablo üzerinde olmasından dolayı ilk olarak elektrik kaçağı olabileceği düşünülerek görevliler tarafından dairenin elektriği kesildi.

Kolunda tansiyon aletinin takılı olduğu öğrenilen Niyazi Yerli'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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