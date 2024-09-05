Emekli Öğretmen 50 Ülkeden Toplayıp Samsun'a Getirdi: 14 Yıldır Mahsul Alıyor, Türkiye'de Tek!

1989 yılında yurt dışında görevlendirildim. Dünyanın her tarafından çeşitli meyveler getirtiyorum. Bu şekilde Türkiye'de yetişen 200 çeşit ürünüm var. Bu işe ilk olarak 2008'de pepino yetiştirerek başladım. O dönem Samsun'da Terme-Bafra arasında 100 ton üzerinde pepino ürettirdim. Daha sonra yeni ürünler üzerinde çalışmalara başladım. Şu anda en favori ürünüm güz yemişi ile Kızılderili muzu denilen paw paw. Evimin bahçesinde avokado yetiştiriyorum. 2010 yılından beri mahsul alıyorum. Genelde yılda 2 bin adet hasat ederken, bu yıl hava şartları nedeniyle 200'ün üzerinde meyve aldım.