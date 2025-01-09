Emekli Maaş Düzenlemesi Yolda: AK Parti Meclis'e 3 Yasal Düzenleme Getiriyor

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Kamuoyunda kök maaş olarak bilinen en düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’e geliyor. AK Parti yarın emekli taban maaşının 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarılmasını da içeren 3 ayrı kanunda değişiklik öngören torba teklifi TBMM Başkanlığı’na sunacak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI

AK Parti’nin hazırladığı torba kanunda ilk olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruluşu Resmi Gazete’de yayınlanan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yasal düzenlemesi olacak. Kanun teklifi ile Siber Güvenlik Başkanlığı’nın teşkilat yapılanması, görev ve yetki alanları düzenlenecek.

EMEKLİ TABAN AYLIĞI

Torba kanun teklifinin içinde ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemeleri de yer alacak. Bu düzenlemelerden en önemlisi ise milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren taban aylıklarının arttırılmasına ilişkin yasal değişiklik olacak.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek bu yasal düzenleme ile 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselmiş olacak.

Toplam 40 maddeden oluşan torba kanun teklifinin son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırladığı dijital pazarlarla ilgili bazı yasal düzenlemelerinde yer alacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi