Emekli Cinayet Büro Amirinden Dikkat Çeken 'Narin' Açıklaması! 'Anne Çok Şey Biliyor Ama Söylemiyor'

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde şüphelilerin çelişkili ifadeleri dikkat çekerken, dün Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de yapılan ağız birliğini işaret etti. İlk günden beri Narin'in "kaçırıldığı" algısı yaratılmaya çalışıldığını vurgulayan Eren, tutuklu olmayan şüphelilerin de ağız birliği edip birileri tarafından ilk günden nasıl ifade vereceklerinin aktarıldığını söyledi. Cumhuriyet'e konuşan emekli polis İsa Altun ile emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba da durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Yaşanan çelişkileri anlatan Altun, “Narin’in babası Bismil’e gidiyor. Çocuğun kaybolduğu saat muhtemelen 15.20 ile 15.30 arası. Babanın aranması ise 19.00. Bir baba, bir çocuk kaybolmuşsa 4.30-5 saat sonra aranmaz. Annenin bu konuda verdiği cevaplar ise ‘bilmiyorum, haberim yok, bilgim ve bu konuda görgüm yok.’ Anne Yüksel Gürhan’ın tutuklanması, soruşturmayı sekteye uğratması, delilleri karartması, mahkeme sürecinde mahkemeye yardımcı olmamasından dolayı. Aslında bir itiraf olsa belki de alabileceği bir cezadan kurtulacak. Dolayısıyla burada annenin ihmali söz konusu. Anne çok şey biliyor ama söylemiyor” diye konuştu.

'AMCANIN ARKASINDA CİDDİ BİR SİYASİ GÜÇ VAR'

Emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba ise şunları söyledi:

"Bu amcanın arkasında ciddi bir siyasi güç var. Bu adam çok zeki, onun da üstünde bir üst akıl var. Hâlâ cezaevinden yönetiyor. Topu Nevzat’a çevirdi. 8 yaşında bir çocuğa pedagog eşliğinde yalan söyletebiliyor, ‘Ben saat 18.57’de Narin ile beraberdim’ diyor. Bir sonraki ifade de çocuk doğruyu söylemek zorunda kalıyor. Amcası yanlış ifade verdirmiş. Her şey amcanın söylediği iki kelimeye bakıyor. Ancak delillerin saptanmasından sonra amcanın çözüleceği kafamda yer ediyor. Amca çözüldükten sonra bu ‘bilmiyorum, görmedim’ diyenler, ifade vermek isteyecekler."

Kaynak: Cumhuriyet