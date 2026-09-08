Emekli Amiral Türker Ertürk'ten 'Kırpılmış Video' Savunması: Mahkemeden Flaş Tutukluluk Kararı

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Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu yargılanan Türker Ertürk cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

İddianamede, Ertürk’ün 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği "acılı ama acısız iktidar değişimi" ifadeleri ve sunucunun sorusuna verdiği onaylayıcı yanıtlar suç unsuru olarak sunuldu. Savcılık, Ertürk'ün bu sözlerle "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğini iddia etti.

'VİDEOLAR KIRPILDI VE MONTAJLANDI'

Ertürk, iddianamede suçlamaya dayanak gösterilen görüntülerin yıllar önce katıldığı iki televizyon programından alınarak “bağlamından koparıldığını, kırpıldığını ve montajlandığını” savundu. Ertürk, “Ben kimi tehdit etmişim, 3,5 yıl önce ve 9 yıl önce yaptığım konuşmada kimi tehdit ettiğim belli değildir. Hangi korku ve tehdit yaratılmıştır, somut hiçbir şey yoktur” dedi.

'SİYASİ DEĞERLENDİRMELERİM VE ÖNGÖRÜLERİM'

Ertük, savunmasının devamında, "Görünen o ki troll hesaplar tarafından paylaşılan bu videoların tamamı izlenmemiştir. Benim yaptığım tamamen siyasi söylem, değerlendirme ve öngörülerdir. Suç unsuru ve kastım yoktur, tahliyemi talep ederim" ifadelerini kaydetti.

Soruşturmanın başlama hızına da dikkat çeken Ertürk, gece yarısı yapılan bir sosyal medya paylaşımının ardından sabah 08.20'de jet hızıyla talimat verildiğini ve öğlen saatlerinde evinden gözaltına alındığını vurguladı.

AVUKATLARDAN YETKİ VE 'PROJE DAVA' İTİRAZI

Duruşmada hazır bulunan Ertürk'ün dört avukatı da davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Avukat Muammer Aydın, 48 yıllık meslek hayatında böyle bir dava görmediğini belirterek, "Akşamdan birisi işaret ediyor, sabahtan savcılık harekete geçiyor" eleştirisinde bulundu.

Avukat Ayhan Yıldızel ise davanın alelacele Bakırköy Adliyesi'ne yüklendiğini, suçun işlendiği yer bakımından "yetki sorunu" olduğunu iddia ederek, "Bu kompozisyona baktığımızda ortada bir proje gözüküyor" ifadelerini kullandı.

MAHKEME ORİJİNAL KAYITLARI İSTEDİ

Duruşma savcısı, dava dosyasına konu olan 36 ve 19 saniyelik görüntülerin orijinal ve tam hallerinin yayıncı kuruluşlardan istenmesini talep ederek, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluğun devamını istedi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin tam olarak toplanmamış olmasını ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek Ertürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İlgili TV kanallarına ham kayıtların gönderilmesi için müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 5 Ekim 2026 günü saat 10.45’e erteledi.

Kaynak: ANKA