EMEK Partisi’nden Özgür Özel’e Meclis’te Destek Ziyareti

EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan ve çalışmalarını TBMM'ye taşıyan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Aslan, "Baskıya, şiddet politikalarına ve hukuksuzluğa karşı buradayız, geri adım atmayacağız" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin "mutlak butlan" kararı ve ardından yaşanan polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ni boşaltan Özgür Özel'e yönelik siyasi dayanışma ziyaretleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında devam ediyor.

Meclis'teki grup odasını yeni çalışma merkezi haline getiren Özel, DEM Parti heyetinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyeti ağırladı. Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşmede, yargı eliyle siyasete yönelik müdahaleler ve muhalefetin ortak mücadele hattı ele alındı.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Görüşmenin ardından Özgür Özel ile birlikte kameraların karşısına geçen EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen tahliye operasyonuna ve yargı kararlarına sert tepki gösterdi. Aslan, Özel ve ekibinin yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün baskıya, şiddet politikalarına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, mutlak butlana ve kayyım politikalarına karşı buradayız. Özgür Özel ve arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Özellikle altını çizmek isterim ki her türlü koşulda yan yana durmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu baskı ve hukuksuzluk karşısında geri adım atmayacağız; meydanlarda, sokaklarda, yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeyi sürdüreceğiz."

Ziyaretin ardından Özgür Özel, gösterdikleri dayanışma nedeniyle EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve heyetine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

