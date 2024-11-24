Elon Musk'ın Drone Sürüsü Mustafa Varank'ı Şaşırttı

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan teknoloji devi Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı drone sürüsü gösterisiyle dikkat çekti.

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SpaceX, Tesla ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Musk, paylaşımında geleneksel savaş uçaklarını eleştirerek, "Bu arada bazı aptallar hala F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Drone Sürüsü Mustafa Varank'ı Şaşırttı - Resim : 1

Elon Musk’ın bu çarpıcı paylaşımına, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank kayıtsız kalmadı. Varank, Elon Musk’ın gönderisini alıntılayarak "Yorumsuz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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