Elon Musk'ın Drone Sürüsü Mustafa Varank'ı Şaşırttı

SpaceX, Tesla ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Musk, paylaşımında geleneksel savaş uçaklarını eleştirerek, "Bu arada bazı aptallar hala F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın bu çarpıcı paylaşımına, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank kayıtsız kalmadı. Varank, Elon Musk’ın gönderisini alıntılayarak "Yorumsuz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi