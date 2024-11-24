Elon Musk'ın Drone Sürüsü Mustafa Varank'ı Şaşırttı
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan teknoloji devi Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı drone sürüsü gösterisiyle dikkat çekti.
SpaceX, Tesla ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Musk, paylaşımında geleneksel savaş uçaklarını eleştirerek, "Bu arada bazı aptallar hala F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyorlar" ifadelerini kullandı.
Elon Musk’ın bu çarpıcı paylaşımına, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank kayıtsız kalmadı. Varank, Elon Musk’ın gönderisini alıntılayarak "Yorumsuz" dedi.
Yorumsuz... https://t.co/Dl6PR7lBMd— Mustafa Varank (@varank) November 24, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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