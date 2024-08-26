Elon Musk Bile Destek Verdi! Yusuf Dikeç'in Annesine Utandıran Yorumlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda öne çıkan milli sporcu Yusuf Dikeç, gündemin gündemden düşmüyor. Eli cebinde yaptığı atışla Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran takımda yer alan Dikeç, sıra dışı tarzıyla dünya çapında gündem oldu. Onlarca sporcu ve ünlü Dikeç'in meşhur hareketi ile poz verirken, sporcu 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açtı.

YUSUF DİKEÇ, ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Milli sporcu, Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından annesiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Dikeç fotoğrafa, "En değerlim" notunu düştü. Fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.

ELON MUSK'TAN DESTEK

Sosyal medya platformu Twitter'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk ise, Yusuf Dikeç'in annesine övgüler dizdi. Dikeç'in paylaşımına yorum yapan Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem