Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti
Sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören 17 maddelik ‘kanlı yasa’ AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.
AKP’nin sokak hayvanlarını öldürmesini yasalaştıran 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda tamamlandı. Kamuoyunda ‘katliam yasası’, ‘kanlı yasa’ gibi isimlerle adlandırılan yasa teklifi AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.
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