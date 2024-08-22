Elini Kolunu Sallayarak Geldi, Restoranda Yemek Yiyen Adamın Motosikletini Çaldı

Adana'da yemek yemek için restorana giren bir kişinin motosikleti çalındı. Şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Elini Kolunu Sallayarak Geldi, Restoranda Yemek Yiyen Adamın Motosikletini Çaldı

Adana’da yüzünü şapkayla gizleyen H.G. (32), yemek için restorana giren Y.K.’nin yol kenarına park ettiği motosikletini çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalanan H.G., tutuklandı.

Elini Kolunu Sallayarak Geldi, Restoranda Yemek Yiyen Adamın Motosikletini Çaldı - Resim : 1

Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi’nde 10 Ağustos saat 11.00'da meydana gelen olayda, Y.K., motosikletini yol kenarına park edip, yemek yemek için restorana girdi. Bu sırada sokakta yürüyen H.G., motosiklete binerek, ayak marşıyla çalıştırıp, çaldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elini Kolunu Sallayarak Geldi, Restoranda Yemek Yiyen Adamın Motosikletini Çaldı - Resim : 2

Yemeğin ardından dışarı çıktığında motosikletinin çalındığını fark eden Y.K., durumu polise bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek, saklandığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada motosiklet bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Elini Kolunu Sallayarak Geldi, Restoranda Yemek Yiyen Adamın Motosikletini Çaldı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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