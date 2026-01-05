Elif Kumal Son Yolculuğuna Uğurlandı! 'Kimseye Zararımız Yoktu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kayıp olarak arandıktan 8 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Elif Kumal, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Elif Kumal için başlatılan arama çalışmalarının ardından acı haber gelmiş, Kumal’ın cansız bedeni Erdek’te bulunmuştu.

ANNESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Elif Kumal için memleketinde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun başından bir an olsun ayrılmayan anne, kızına son kez dokunarak gözyaşları içinde veda etti. Kılınan cenaze namazının ardından Elif Kumal’ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Aile fertleri defin sırasında ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Gazetecilere konuşan Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Ön otopsiden önce Elif'i kendisinin teşhis ettiğini anlatan Kumal, sözlerine şöyle devam etti: "Onu morga koyarken ben öptüm kokladım, şimdi de toprağa koyacağım. Daha ne diyeyim. Buna sebep olanlar mutlu mu? Benim kardeşim kendi boğulsa bile suçlular cezalandırılsın. Süreci herkes takip etti. Herkes biliyor. İhmal olduğunu düşünüyorum. Biz küçük mutlu bir aileydik, bizim kimseye zararımız yoktu. Şimdi kardeşimizi buraya getirdik, toprağa koyacağız. Şikayetçi olmayı düşünüyoruz. Nerede ihmal varsa herkes cezasını çeksin istiyorum."

Kaynak: DHA