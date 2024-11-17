Elektrikli Soba Aniden Parladı, Felaketin Eşiğinden Dönüldü

İstanbul Kağıthane’de bir markette tezgahın arkasında bulunan ve çakmak gazına temas ettiği öğrenilen elektrikli ısıtıcı bir anda parladı. Tezgah arkasında oturan Emir Efe Güner olayı yara almadan atlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen günlerde Çeliktepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre market sahibine yardıma gelen Emir Efe Güner, bir süre sonra üşüdüğü için elektrik ısıtıcıyı çalıştırdı. Güner, müşterilerle ilgilendiği sırada ısıtıcının tezgah arkasında bulunan çakmak gazı tüpüne temas etmesi sonucu parlama meydana geldi. Güner, can havliyle tezgahın arkasından çıkarak kendini dışarı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SEBEBİ ÇAKMAK GAZIYMIŞ

Alay anında yaşadıklarını anlatan Emir Efe Güner, "Her zamanki gibi müşterimle ilgileniyordum. Isıtıcı bana doğru dönüktü. Aşağıda çakmak doldurma gazlarım vardı. Müşterinin parasını aldım para üstü verirken ayağa kalktım sobayı çevirdim. Isı da oraya fazla gidince ondan sonra patlama yaşandı. Ben kendimi geri attım. Abim elimi çekti ve masaya tırmandırdı ben de çıktım. Sonra üstümü saçımı temizledim, tezgahın bir kısmı yandı direkt burayı söndürdük. Kartonlarda yanık vardı onu dışarıya çıkardık. Patlamanın sobadan olacağını düşünerek direkt dışarıya attık. Sonra baktık ki çakmak gazlarından olmuş sobayı geri aldık soba halen çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA