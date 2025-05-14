Elektrik Yatırım Şirketlerine 'Yatırım' Tepkisi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, elektrik dağıtım şirketlerinin vatandaşın ödediği faturadan yüzde 70 oranında kar elde ettiğini ancak yatırım yapmadığını ifade etti. Duruma tepki gösteren Sarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslendi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Elektrik Yatırım Şirketlerine 'Yatırım' Tepkisi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dağıtım şirketlerinin vatandaştan yüksek oranlarda kar elde ettiğini ancak yatırım yapmadığını belirtti.

Sarı, geçtiğimiz hafta Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Alidemirci Mahallesi'ne yaptığı ziyarette karşılaştığı tabloyu şu sözlerle anlattı:

"1979 yılında dikilen ahşap elektrik direkleri hala kullanılıyor. Üzerinden tam 46 yıl geçmiş. Bu direkler kablolarıyla, teçhizatıyla bölge halkının can güvenliğini tehdit ediyor ama dağıtım şirketi hala yatırım programına almayı uygun görmemiş."

Elektrik Yatırım Şirketlerine 'Yatırım' Tepkisi - Resim : 1

Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin bölgedeki vatandaşların başvurusuna "uygun görülürse yatırım programına alınabilir" cevabını verdiğini belirten Sarı, durumu şu sözlerle özetledi:

"Bin liralık elektrik faturasının 700 lirası dağıtım şirketine kar olarak gidiyor. Bu kadar kar etmelerine rağmen tek bir çivi bile çakmıyorlar. Yatırım yok, denetim yok, sorumluluk alan yok. Enerji Bakanlığı da seyirci kalıyor."

BAKAN BAYRAKTAR'A ÇAĞRI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslenen Serkan Sarı, "Bu sorumsuzluğa artık dur denilmeli. Vatandaş hem güvenlikten hem hizmetten mahrum bırakılıyor. Bakanlığı denetim yapmaya, dağıtım şirketlerini sorumluluğa davet ediyorum" dedi.

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