Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarına Bu İşlemi Yaptırmayanlar 10 Bin TL Ceza Ödeyecek
Yılın ilk aylarında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için yeni bir muayene yönetmeliğine geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı mesajında, bakanlık tarafından belirtilecek tarihler arasında gerekli değişiklikleri ve sayaç söküm işlemlerini tamamlamayan kullanıcılarının 10 bin lira para cezası ödeyeceği belirtildi.
Son yıllarda yaşanan dönüşümle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaz kullanımı yaygınlaşırken, bu sürecin beraberinde getirdiği sıkıntılar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir dizi yeni uygulamaya gidilmişti.
Yılın ilk günlerinde Resmi Gazete'de duyurulan kararname ile elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için belirlenen yeni muayene yönetmeliği kafalarda karışıklığa neden oldu.
Yeni uygulama elektrik, su ve gaz sayaçlarının üretim, bakım ve muayene sürecine ilişkin önemli değişiklikler içerirken, yeni sistemde sayaç muayenelerinin nasıl yapılacağı ve gerekli aralıklarla muayene şartlarını sağlayamayan dairelere verilecek cezalar belirlenmiş oldu.
O TARİHTEN ESKİ SAYAÇLARIN TAMAMI SÖKÜLMEK ZORUNDA
Yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile ilgili önemli düzenlemeleri içerirken, yapılan değişiklik sonrası sayaç muayenelerinin nasıl yapılacağı, kimler tarafından gerçekleştirileceği, nerede yapılabileceği gibi konularda da detaylar kesinlik kazanmış oldu.
Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajında, Bakanlık, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülmesinin ve yerine geçerli muayenesi olan sayaçların takılmasının zorunlu olduğu duyuruldu.
Bu karara gerekçe olarak, yaşanacak yeşil dönüşümle birlikte enerji tüketiminde güvenilirliğin artırılmasının ve sayaçlar için belirli bir standart sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
DEĞİŞİKLİK İŞLEMİNDE ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK
2025 yılının sonuna kadar verilen sürede ilgili sayaçların tamamının değiştirilmesi zorunlu tutulurken, yönetmelik kapsamına giren sayaçların muayene işlemleri ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen il müdürlüklerince karşılanacak. Alternatif olarak kullanıcılar, istemeleri halinde tercih ettikleri servislerden de destek alabilme şansına sahip olacak.
Değişim ve bakım işlemleri için sayaç sahiplerinden hiçbir ücret alınmayacak. Muayene sırasında, sayacın tip onayı olmaması veya tip onayını etkileyecek değişikliklerin tespiti durumunda muayene işlemi durdurulacak ve söz konusu sayaca ilişkin olarak gerekli idari süreçler başlatılacak.
HERKES KENDİ SAYACINI SERVİSE KENDİSİ GÖTÜRECEK
Bakım, onarım ve değişim işlemleri her ne kadar ücretsiz olarak sunulacak olsa da, ilgili sayaçların teknik servislere ulaşımı vatandaşların sorumluluğunda olacak.
Yapılacak ilk muayene işleminin ardından, sayacın gelecekteki bakımlarına yönelik bir çizelge çıkarılacak ve hak sahibine teslim edilecek.
10 BİN LİRA PARA CEZASI VAR
1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, yetkililer tarafından yapılacak incelemelerde yönetmeliğe aykırı olarak kullanılmaya devam ettiği anlaşılan doğalgaz, elektrik ve su sayaçları için kullanıcılara 10 bin lira para cezası çıkartılacak.