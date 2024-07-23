Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarına Bu İşlemi Yaptırmayanlar 10 Bin TL Ceza Ödeyecek

HERKES KENDİ SAYACINI SERVİSE KENDİSİ GÖTÜRECEK



Bakım, onarım ve değişim işlemleri her ne kadar ücretsiz olarak sunulacak olsa da, ilgili sayaçların teknik servislere ulaşımı vatandaşların sorumluluğunda olacak.



Yapılacak ilk muayene işleminin ardından, sayacın gelecekteki bakımlarına yönelik bir çizelge çıkarılacak ve hak sahibine teslim edilecek.



10 BİN LİRA PARA CEZASI VAR



1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, yetkililer tarafından yapılacak incelemelerde yönetmeliğe aykırı olarak kullanılmaya devam ettiği anlaşılan doğalgaz, elektrik ve su sayaçları için kullanıcılara 10 bin lira para cezası çıkartılacak.