Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcut düzenlemede elektrik ve doğalgaz faturalarının yüzde 60'ının devlet tarafından karşılandığını belirterek, bu uygulamanın gelir sınıflarına göre yeniden düzenleneceğini açıkladı. Yapılacak değişiklikle birlikte dar gelirli olmayan vatandaşlar, elektrik ve doğalgaz kullanımı için daha yüksek bedeller ödeyecek.

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Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem - Resim: 1

Temmuz ayında elektrik ve doğalgaz bedellerine yüzde 38 oranında zam kararı alınırken, doğalgaz zammının konutlarda yüzde 24,4 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA DOLAYLI ZAM

Eylül ayına girilmesiyle birlikte yaz aylarının sona ermesi, milyonlarca doğalgaz kullanıcısında yeni zamların geleceğine yönelik beklentiye neden oldu. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında dolaylı bir artışa neden olacak düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de her bin liralık doğalgaz ve elektrik faturasının 600 TL'sinin devlet tarafından karşılandığını belirten Bayraktar, bu durumu daha sağlıklı bir hale getirmek amacıyla enerji kullanımının ekonomik sınıflara göre ayrıştırılacağını açıkladı.

ÇOK KAZANAN YÜKSEK FATURA ÖDEYECEK

Gelir grubu yüksek olan vatandaşlara verilen devlet desteğinin kısılacağını aktaran Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."

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