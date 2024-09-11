Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem

Temmuz ayında elektrik ve doğalgaz bedellerine yüzde 38 oranında zam kararı alınırken, doğalgaz zammının konutlarda yüzde 24,4 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.



ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA DOLAYLI ZAM



Eylül ayına girilmesiyle birlikte yaz aylarının sona ermesi, milyonlarca doğalgaz kullanıcısında yeni zamların geleceğine yönelik beklentiye neden oldu. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında dolaylı bir artışa neden olacak düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Türkiye'de her bin liralık doğalgaz ve elektrik faturasının 600 TL'sinin devlet tarafından karşılandığını belirten Bayraktar, bu durumu daha sağlıklı bir hale getirmek amacıyla enerji kullanımının ekonomik sınıflara göre ayrıştırılacağını açıkladı.



ÇOK KAZANAN YÜKSEK FATURA ÖDEYECEK



Gelir grubu yüksek olan vatandaşlara verilen devlet desteğinin kısılacağını aktaran Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."