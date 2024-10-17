Elektrik Sayaçlarını Bu Tarihe Kadar Değiştirmeyen Yandı: Tek Tek Sökülecekler
Yeni sistem, evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili birçok işlemin cep telefonları üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağı doğrultusunda hazırlanan projede, sürekli güncellemeler ve gelişmeler yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak 2025 itibarıyla, elektrik tüketimi belirli bir sınırı aşan aboneler için Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) devreye girecek. Bu sistemin uygulanmasıyla birlikte milyonlarca elektrik abonesinin sayaç değiştirmesi gerekecek.
YENİ SİSTEMİN DETAYLARI BELLİ OLDU
MASS, akıllı elektrik sayaçları aracılığıyla Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların bu sisteme entegre edilmesiyle oluşturulmuş bir yapı olarak öne çıkıyor. Uygulama sayesinde, elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında sağlanacak iki yönlü iletişim ile tüketim verileri doğrulanarak saklanabiliyor. MASS, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşmaktadır.
MASS kapsamına alınacak elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların gerekli teçhizat, altyapı ve akıllı sayaçlarla değiştirilmesi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin sorumluluğunda. Ancak uygulama ile ilgili az bilinen bir detay ortaya çıktı.
YIL SONUNA KADAR TÜM ABONELER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmişe dönük verilerini de içerecek şekilde takip edilebilmesini sağlayacak mobil uygulamayı 1 Ekim 2024'e kadar geliştirecek. Elektrik dağıtım şirketlerinin de bu uygulama için gerekli verileri EPİAŞ’a iletecek altyapıyı aynı tarihe kadar oluşturmaları gerekiyor.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), 1 Ocak 2025'e kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak. Dağıtım şirketleri, bu şartnameye uygun merkezi yazılımı 1 Nisan 2025'e kadar kuracak ve 1 Ağustos 2025'e kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların verilerini bu yazılımla entegre edecek.
Ayrıca, dağıtım şirketleri tarafından 1 Haziran 2025'ten itibaren tedarik edilecek tüm akıllı sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcıların birlikte çalışabilirlik ilkesine uygun olması zorunlu hale getirilecek.