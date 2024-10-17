Elektrik Sayaçlarını Bu Tarihe Kadar Değiştirmeyen Yandı: Tek Tek Sökülecekler

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), 1 Ocak 2025'e kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak. Dağıtım şirketleri, bu şartnameye uygun merkezi yazılımı 1 Nisan 2025'e kadar kuracak ve 1 Ağustos 2025'e kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların verilerini bu yazılımla entegre edecek.

Ayrıca, dağıtım şirketleri tarafından 1 Haziran 2025'ten itibaren tedarik edilecek tüm akıllı sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcıların birlikte çalışabilirlik ilkesine uygun olması zorunlu hale getirilecek.