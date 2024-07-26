Elektrik Panosu Alev Alev Yandı!
Hatay’da elektrik panosunda yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Hatay’ın Dörtyol İlçesi Sanayi Mahallesi’nde sokak üzerinde bulunan elektrik panosunda yangın yaşandı.
Panonun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü.
Yangında elektrik panosu zarar görürken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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