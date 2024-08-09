Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler

Artan enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşın belini bükerken bir de üstüne elektrik faturalarına yapılan zam binmişti. Geçinme zorluğu yaşayan vatandaşlar büyük bir sıkıntıya girmişti.

ÇOK SAYIDA YURTTAŞ FATURASINI ÖDEYEMİYOR

Birçok aile, aylık bütçeleriyle geçinmekte zorlanırken, yüksek faturalar yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaya başladı.