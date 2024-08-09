Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
Bursa'da hayırsever bir iş insanı yüzlerce kişinin elektrik faturasını ödeyerek zor durumdaki vatandaşlara yardımcı oldu. Hayırsever iş insanı sayesinde o vatandaşalr elektrik faturası ödemeyecekler.
Artan enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşın belini bükerken bir de üstüne elektrik faturalarına yapılan zam binmişti. Geçinme zorluğu yaşayan vatandaşlar büyük bir sıkıntıya girmişti.
ÇOK SAYIDA YURTTAŞ FATURASINI ÖDEYEMİYOR
Birçok aile, aylık bütçeleriyle geçinmekte zorlanırken, yüksek faturalar yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaya başladı.
Fatura ödemekte zorlanan vatandaşları sevindirecek haber ise Bursa ilinden geldi. Uludağ Elektrik'in yaptığı açıklama ile yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü güldü. Elektrik faturalarının kısa bir süreliğine ücretsiz olduğu duyuruldu.
ELEKTRİK FATURA BORÇLARI SIFIRLANDI
Uludağ Elektrik'ten yardımsever bir iş adamı, şehrin 400'den fazla sakininin elektrik faturalarını ödedi. Bu cömert davranış, toplamda 200 bin lira değerindeki elektrik faturalarının ödenmesine neden oldu.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BÜYÜK YARDIM
İsmi açıklanmayan hayırsever iş insanı, Uludağ Elektrik ile irtibata geçerek ödeme güçlüğü çeken, sosyal yardım alan ve evinde cihaza bağlı hasta olan abonelere destek verme kararı aldı. Yapılan bu yardım sayesinde 600'den fazla kişinin faturası ödendi ve yüzlerce kişi rahat bir nefes aldı. (İHA)