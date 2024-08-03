Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Türkiye'nin Tamamında Geçerli Olacak

Konut ya da dükkanlarda kullanılan elektrik sistemlerini baştan aşağıya değiştirecek Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne ilişkin yeni detaylar belli oldu. Yıl içerisinde belirlenen sınırların üzerinde elektrik tüketimi yapan abonelerin tamamı, 1 Ocak 2025 tarihine kadar akıllı sayaç sistemine geçiş yapmak zorunda kalacak. Uygulamaya geçiş yapmayan abonelere 10 bin TL para cezası kesilecek.

Son Güncelleme:
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Türkiye'nin Tamamında Geçerli Olacak - Resim: 1

Evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak yeni sistem, 1 Ocak 2024 tarihinde devreye girmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre hazırlanan projede, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturulmuş ve Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanmıştı.

TÜM SAYAÇLAR O TARİHE KADAR SÖKÜLECEK

Uygulama sayesinde elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabiliyor. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşmakta.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Tarladan 2 Liraya Çıkıyor, Markette 15 Liradan Satılıyor: Hasadı Bu Yıl Rekor Kırdı Tarladan 2 Liraya Çıkıyor, Markette 15 Liradan Satılıyor: Hasadı Bu Yıl Rekor Kırdı
Önce Şaka Sandılar! Otobüs Durağına Asılan İlanı Görenler Dönüp Bir Daha Baktı Önce Şaka Sandılar! Otobüs Durağına Asılan İlanı Görenler Dönüp Bir Daha Baktı
Milyonlarca Kişi Nüfus Müdürlüğü'ne Gitmek Zorunda: Yaptırmayana Çok Ağır Ceza Verilecek Milyonlarca Kişi Nüfus Müdürlüğü'ne Gitmek Zorunda: Yaptırmayana Çok Ağır Ceza Verilecek
Kimliklerde Yeni Dönem Başladı! Artık Bu Özellik Kullanılabilecek Kimliklerde Yeni Dönem Başladı! Artık Bu Özellik Kullanılabilecek
Bütün Dünya O Pozu Konuşmuştu! Yusuf Dikeç'e Devlet Tarafından Verilecek Para Ödülü Belli Oldu Bütün Dünya O Pozu Konuşmuştu! Yusuf Dikeç'e Devlet Tarafından Verilecek Para Ödülü Belli Oldu
Güncel Liste Paylaşıldı! Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu Güncel Liste Paylaşıldı! Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu
Yılın İlk Hasadı Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü: Bu Kadar İyisini Onlar Bile Beklemiyordu! Yılın İlk Hasadı Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü: Bu Kadar İyisini Onlar Bile Beklemiyordu!
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
Sabancı Ailesinde Miras Krizi! 200 Milyon Liraya Satıldı... Akbank Hisseleri Davalık Oldu Sabancı Ailesinde Miras Krizi! 200 Milyon Liraya Satıldı... Akbank Hisseleri Davalık Oldu
Öğrenenler Nüfus Müdürlüklerine Koştu: Yalnızca 5 Dakikada Hallediliyor ve Ücretsiz Öğrenenler Nüfus Müdürlüklerine Koştu: Yalnızca 5 Dakikada Hallediliyor ve Ücretsiz
Tam 35 Ton Altın Rezervi Bulundu! Dünyaca Ünlü Şirket Türkiye'deki Bu İlçeyi Gözüne Kestirdi! Tam 35 Ton Altın Rezervi Bulundu! Dünyaca Ünlü Şirket Türkiye'deki Bu İlçeyi Gözüne Kestirdi!
TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü