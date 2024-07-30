Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü! 7 Kişi Yaralı

Hatay'da bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu kaza meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü! 7 Kişi Yaralı

Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada hurdaya dönen araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Trafik kazası Tofaş
Son Güncelleme:
3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene 3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Denizli'de Otopark Yangını! 7 Araç Küle Döndü Denizli'de Otopark Yangını! 7 Araç Küle Döndü
Manisa'dan İSO 500 İkinci Listesine Tam 18 Firma Girdi Manisa'dan İSO 500 İkinci Listesine Tam 18 Firma Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'teki Bu Değişiklik Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek
Ankara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni Mottoları Kılıçdaroğlu Geri mi Dönüyor?
T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor
Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama... Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama...