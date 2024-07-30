Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü! 7 Kişi Yaralı
Hatay'da bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu kaza meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.
Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada hurdaya dönen araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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