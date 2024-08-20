Elektrik Direğine Çarpan 17 Yaşındaki Motosikletli Öldü

Tokat'ın Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dinçerler Caddesi’nde dün akşam saatlerinde, 17 yaşındaki Muhammed Sami Öncübaşı’nın kontrolünü kaybettiği motosiklet elektrik direğine çarptı.

Kazada, Öncübaşı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Sami Öncübaşı, kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA