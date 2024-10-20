Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Hakkari'de bir inşaatta çalışan İbrahim Özmen isimli vatandaş elektrik akımına kapıldı. Özmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatta çalışan İbrahim Özmen isimli vatandaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Güngör Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Özmen isimli şahıs, inşaatta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldıran Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Özmen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Hakkari’ye gönderildi. Özmen’in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ardahan Ve Tunceli'de Gönüllülerden Orman Temizliği Ardahan Ve Tunceli'de Gönüllülerden Orman Temizliği
Körelmiş Bıçakları Jiletten Keskin Hale Çeviriyor! Bileyiciye Gerek Yok: 1 Kupa Yeterli Körelmiş Bıçakları Jiletten Keskin Hale Çeviriyor! Bileyiciye Gerek Yok: 1 Kupa Yeterli
16 Yaşında 107 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: İzmir'de Yakalandı 16 Yaşında 107 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: İzmir'de Yakalandı
Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı: Android Telefonuna Bunları İndiren Yandı Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı