Elektrik Akıma Kapılan İşçinin Arkadaşına Sözleri Yürek Burktu
Aksaray'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 55 yaşındaki inşaat işçisi Necati Yıldırır, ambulansa alındığı sırada mesai arkadaşına söylediği sözler yürek burktu. Yıldırır, mesai arkadaşına, "Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.
Aksaray'ın Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaatta saat 09.00 sıralarında Necati Yıldırır, kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.
YÜREK BURKAN SÖZLER
Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi. Yıldırır'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Necati Yıldırır'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Kaynak: DHA
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