Elektriğe Kapılan Beton Mikseri Operatörü Hayatını Kaybetti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde elektrik akımına kapılan beton mikseri operatörü hayatını kaybetti.

Elektriğe Kapılan Beton Mikseri Operatörü Hayatını Kaybetti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde elektrik akımına kapılan beton mikseri operatörü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli köyünde devam eden inşaata beton götüren 36 yaşındaki Ömer Alper, aracını beton pompasına yaklaştırıp aktarıma başlayınca elektrik akımına kapıldı.
Olay yerinde ağır yaralanan Alper, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından yaptığı ilk müdahaleden sonra Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alper burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Alacahan mahallesinden olan, bekar olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Alper’in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Şiran Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazına müteakip Alacahan Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.
Olayın ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza bölgesinde inceleme yaparken başlatılan adli tahkikat kapsamında firma yetkilileri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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