Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.52’de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
Yerin yaklaşık 11kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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