Elazığ'daki tavuk çiftliğinde yangın! Yüzlercesi telef oldu...

Elazığ’da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın sonucu yüzlerce tavuk telef oldu.

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Elazığ'daki tavuk çiftliğinde yangın! Yüzlercesi telef oldu...

Elazığ’da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

Olay Ballıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen yüzlerce tavuk telef oldu, yangın sonucu çiftlikte hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ Tavuk
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